Novipiù, la Final Eight si giocherà a Roseto

CASALE MONFERRATO - La Final Eight di Coppa Italia 2022 si giocherà a Roseto degli Abruzzi. La Lnp (Lega Nazionale Pallacanestro) ha reso noto il calendario ufficiale manifestazione che vedrà protagonista anche la Novipiù Jb Monferrato.

Otto squadre di A2 al via della sfida con tabellone tennistico. Prima palla a due venerdì 11, finale domenica 13 marzo. Si parte dai quarti di finale del torneo di Serie A2 ospitati dal PalaLeombroni di Chieti, la Jbm sfiderà la Givova Scafati alle ore 13. Altri match in programma nella giornata Udine-Chiusi, Ravenna-Pistoia e Cantù-Verona.

Semifinali sabato 12 marzo al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi dove si svolgeranno anche le finali il giorno successivo.

Contestualmente si giocano anche le Final Eight di Serie B che vedono la partecipazione, oltre ai padroni casa di Roseto, anche di Vigevano, Cremona, Cividale del Friuli, San Miniato, Agrigento, Rieti e Bisceglie.

Tutte le info sul portale dedicato dalla Lnp.