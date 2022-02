Amaro in bocca Novipiù. Passa Trapani

CASALE MONFERRATO - Amaro in bocca per la Novipiù che perde, nel finale, in casa con Traponi (71-75). Non bastano alla squadra di coach Andrea Valentini 38’ avanti. Per i rossoblù è la terza sconfitta consecutiva. Una mini crisi che complica la classifica.

La partita

Jbm recupera Fabio Valentini ma non ha né il fratello Luca, né Okeke. Assenze pesanti anche per Trapani dell’ex Casale Simone Tomasini che non può schierare Childs, Palermo e Taflaj. Parente propone dalla palla a due difesa allungata e zona per bloccare i ritmi della Jbm. Equilibrio nel punteggio con Hill Mais a segno (suoi 8 dei primi 11 punti di squadra). Scatto Novipiù nel finale di parziale (+5 sul 20-15 all’8’), prima che Wiggs con 6 punti di fila riporti i suoi a contatto (al 10’ 23-21).

7-2 Casale (Martinoni a segno) in avvio di seconda frazione per il 30-23 del 12’. Ma la fuga non arriva anche perché la Jbm subisce a rimbalzo (8 offensivi concessi). Trapani invece è imprecisa al tiro (1/9 da tre). In generale tanti errori da una parte e dall’altra e partita che stenta a decollare. Prima dell’intervallo Trapani con Mollura torna a contatto. Le triple di Tomasini e Valentini fissano il 40-37 del riposo.

Due triple di Fabio Valentini scuotono l’avvio di ripresa (47-43). La partita si sblocca un po’. Martinoni (19 punti) continua ad essere il terminale offensivo più efficace la Jbm lo cavalca. La frazione gira con un possesso di vantaggio Casale (51-48). Nella seconda parte i rossoblù tentano lo strappo (+9 sul 57-48) con Trapani che sembra in difficoltà. Ma al 30’ Jbm, che pasticcia in attacco, è avanti di 4 sul 57-53.

La musica non cambia nell’ultima frazione. Casale non trova fluidità in attacco, Trapani resta aggrappata alla partita. Così Casale si condanna ad un finale in volata, esattamente quello che sperava la 2B Control. Si entra negli ultimi 3’ di gioco sul 65-61. Hill Mais segna dalla lunetta, Tomasini risponde e Wiggs piazza la zampata dall’arco (67-69) a 1’30”. Trapani torna avanti nel momento buono e Casale si pianta. Sbagliano Valentini, Martinoni, Formenti. Nel gioco del fallo sistematico Trapani (Massone e Tomasini) è precisa dalla lunetta. Non bastano i canestri di Sarto e Formenti per evitare una sconfitta (71-75) che lascia l’amaro in bocca.



Le voci

Questa l’analisi del tecnico della Jbm Andrea Valentini. “Dall’inizio si vedeva che Trapani aveva più ritmo di noi. Abbiamo fatto fatica e resta l’amaro in bocca perché siamo stati avanti per 380’. Non siamo in un momento buono né dal punto di vista fisico, né tecnico. E’ la prima volta che perdiamo tre partite di fila, dobbiamo rimboccarci le maniche e trovare il modo di andare avanti”.

Felice il coach della 2B Control Daniele Parente. “Due punti d’oro per noi. Sapevano di essere in grande emergenza ma i ragazzi hanno fatto una partita di grande concentrazione e carattere contro una squadra a cui concedevamo tanta taglia fisica. I ragazzi hanno risposto. Dobbiamo migliorare e non lasciare nulla di intentato perché la strada è ancora lunga”.

I numeri

Finale: 71-75

Parziali: 23-21, 40-37, 57-53

Quintetti: Casale con L. Valentini, Williams, Sarto, Okeke, Martinoni. Trapani con Massone, Romeo, Wiggs, Mollura, Guaiana.

Punti: Martinoni 22 (Casale); Mollura 18 (Trapani).

Rimbalzi: Martinoni 9 (Casale), Tomasini 9 (Trapani).

Assist: Williams 7 (Casale), Romeo 5 (Trapani).

Mvp: Mollura (Casale)