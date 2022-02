Monferrato non Conforme: striscione contro Eric Gobetti

CASALE - Fra meno di due ore al Salone Tartara, lo storico Eric Gobetti e il giornalista e saggista Gad Lerner saranno ospiti dell'Anpi per una conferenza dedicata ai temi del confine orientale.

Poco prima dell'evento, il gesto di Monferrato non Conforme, la declinazione casalese di CasaPound Italia, uno striscione sulla parete esterna del mercato Pavia, a pochissimi metri dall'ingresso del Tartara.

«Casale Monferrato non vuole Eric Gobetti. Non vuole un finto storico, riduzionista e giustificazionista delle Foibe - spiega Monferrato non Conforme in una nota - un fan dei carnefici, una persona che discolpa e scagiona i crimini commessi dai partigiani titini al confine orientale dell’Italia. Casale non può accettare che queste ignobili tesi diventino materiale propagandistico di revisionismo storico nella nostra città. Casale vuole che il sorriso di Norma Cossetto, studentessa italiana rapita, violentata e uccisa, simbolo dell’eccidio perpetrato dai sanguinari rossi contro la popolazione italiana, splenda per sempre contro l’odio dei massacratori titini. Per ricordare ai cittadini la verità storica che Eric Gobetti vorrebbe infoibare con le sue folli tesi. Gobetti non è benvenuto!».