A Casale la camminata dedicata alle donne per scoprire la città 'in rosa'

CASALE - Si chiama ‘Scorci femminili a Casale Monferrato’ la passeggiata storico-naturalistica di questo sabato, 5 marzo, in attesa della festa della donna. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra il Comune di Casale, Andos, il Sistema Museale della Diocesi casalese, Monferrato Tourist, Casale Cammina e Circolo Culturale Acli. Appuntamento alle 14.30 in piazza Mazzini: si inizierà con le visite guidate alla mostra in Cattedrale 'Spirituali, colte e generose: storie di donne del passato' e alla Gipsoteca Leonardo Bistolfi, per poi concludere con una passeggiata naturalistica al Parco della Cittadella.

Sempre in piazza sarà inoltre allestito un gazebo dove sarà possibile ritirare materiale informativo sull’importante attività di Andos (che promuove e sostiene la riabilitazione fisica, psicologica e sociale delle donne affette da neoplasia al seno) e fare una donazione libera all’associazione. In caso di maltempo il percorso sarà ristretto al solo ambito urbano. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare su Whatsapp il numero 334 2569719 o via e-mail andoscasalemonferrato@gmail.com.