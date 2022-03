Incidente mortale a Occimiano: centauro deceduto

OCCIMIANO - Incidente mortale questo pomeriggio a Occimiano, lungo la provinciale subito dopo la zona industriale in direzione di Casale. L'impatto è stato tra un'auto e una moto: a perdere la vita è stato un uomo di 44 anni che era in sella ad una Buell. Inutile l'intervento del 118, sul posto i carabinieri di Casale per i rilievi del caso. La strada è stata interrotta al transito veicolare.

Seguono aggiornamenti.