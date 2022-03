'Letture Portfolio': si aprono le iscrizioni per l'incontro con gli esperti di fotografia

CASALE - Non saranno solo esposizioni e mostre ad animare Casale per il MonFest 2022 Fotografia, in programma dal 25 marzo al 12 giugno. L'ultima novità per il weekend del 26 e 27 marzo è l'evento 'Letture Portfolio', dedicato a professionisti e amatori che vorranno proporre una selezione dei loro scatti a nove esperti.

A giudicare saranno Anna Acquistapace, Presidente Grin (Gruppo Redattori Iconografici Nazionale) e Agenzia LUZ; Federica Berzioli, coordinatrice editoriale de Il Fotografo; Nicolas Lozito, Photo Editor La Stampa; Fulvio Merlak, Direttore di Portfolio Italia e presidente d’onore Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche); Alberto Prina, Direttore artistico Festival della fotografia etica di Lodi; Sergio Ramazzotti, giornalista, scrittore e cofondatore agenzia Parallelozero; Susanna Scafuri, Photo Editor Bell'Italia / Cairo Editore; Marina Spada, Regista e sceneggiatrice e Silvia Taietti, Art Director Gruppo Sprea.

Il tema è libero, ogni portfolio dovrà contenere al massimo 30 immagini e gli artisti potranno presentarne al massimo due (al costo di 10 euro ciascuno). Gli incontri avranno una durata media di 20 minuti ciascuno.

L'appuntamento sarà nella sede della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e domenica solo dalle 10 alle 13. Le iscrizioni verranno aperte domani, venerdì 4 marzo: si potrà partecipare inviando all’indirizzo e-mail portfolio@comune.casalemonferrato.al.it la scheda di partecipazione disponibile alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022-Portfolio o allo sportello Iat - Informazione Accoglienza Turistica del Castello del Monferrato.

Il miglior lavoro selezionato dai nove esperti sarà pubblicato sulla rivista Il Fotografo corredato da un’intervista all’autore. Gli esperti potranno, a loro discrezione, scegliere altri due lavori meritevoli che verranno pubblicati sul sito del MonFest. Tutte le informazioni sul sito www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022-Portfolio.