Plastic Free torna in azione a Casale: si ripulisce l'area del Palazzetto (e non solo)

CASALE - Ripartirà sabato 5 marzo dopo la pausa invernale l'attività di Plastic Free a Casale, con una nuova iniziativa promossa dalla referente locale della Onlus Fabrizia Tosarello.

Come già successo nei mesi precedenti, Fabrizia guiderà i volontari presenti per ripulire una specifica zona della città (a giugno e settembre 2021 toccò a Lungo Po e Cittadella con quasi 400 chili di spazzatura). Il ritrovo, questa volta, è fissato alle 14.30 nel piazzale adiacente Burger King e Centro Nuoto Casale. Da lì i partecipanti partiranno per rimuovere ogni tipo di immondizia sulle aree verdi che circondano il Palazzetto dello Sport, il centro commerciale e il vicino bosco.

«La speranza - spiega Fabrizia - è quella di essere sempre di più, per coprire maggiori zone e soprattutto per un obiettivo a lungo termine che è quello di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza casalese». Per partecipare è necessario iscriversi sul sito di Plastic Free nella sezione 'Eventi'.

Intanto l'associazione è già al lavoro per dar vita all'evento nazionale che coinvolgerà anche Casale e si terrà - verosimilmente - a metà aprile.