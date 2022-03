Inizia 'La via della musica': i concerti esperienziali itineranti in provincia

OTTIGLIO E MIRABELLO - Inizierà questo weekend la rassegna 'La via della musica', iniziativa musicale dell’Associazione Artemusica di Alessandria realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Si aprirà il sipario sabato 5 e domenica 6 marzo con 'La via delle spezie', prima tappa esperienzale che vuole unire la musica di Bernard Andrès per arpa con le spezie offerte sotto forma di biscotto o tisana. Si esibiranno le artiste locali Carlotta Bianchi ed Irene Zanghì. Appuntamento alle 18 rispettivamente sabato all'Auditorium Don Gino Piccio di Ottiglio e domenica nella Chiesa di San Michele di Mirabello. Lo spettacolo verrà infine riproposto mercoledì 9 marzo alle 18 ad Alessandria, a Palazzo Cuttica.

L'ingresso è libero. Per info e prenotazioni contattare l'email artemusicaal@libero.it. I prossimi appuntamenti saranno, in ordine, 'La via del Mattino', 'La via dell'arcobaleno' e 'La via delle vigne' che coinvolgeranno, oltre ai Comuni di Ottiglio e Mirabello, anche Castellano Bormida, Spinetta Marengo, Treville, Sala e Alessandria.