Al centro di raccolta di Casale: centinaia di donazioni per l'Ucraina

CASALE - Una processione laica, fatta di decine e decine di monferrini, per centinaia e centinaia di scatole, scatoloni, borse. Oggi è solamente il primo giorno che è aperto al pubblico il centro di raccolta nella sede degli Amici del Po di viale Morozzo San Michele 3 a Casale. Quanto raccolto qui, indumenti e alimenti a lunga conservazione, sarà inviato alla diocesi di Kosice, in Slovacchia, dove si stanno accogliendo migliaia di profughi in fuga dalla guerra.

Gli Amici del Po sono al lavoro con i volontari della Misericordia. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.

Si ricevono fino a domenica 13 marzo vestiario invernale per bambini, donne e uomini (giubbotti, maglie, pantaloni, abbigliamento intimo (nuovo), scarponcini), coperte, plaid, cuscini, sacchi a pelo, farmaci generici, bende, cerotti, garza, creme e pomate per le ferite, pannolini e prodotti per l’infanzia, pannoloni per adulti, assorbenti femminili, prodotti per l’igiene, scatolame (no confezioni di vetro), pasta, riso, latte in polvere e altri generi alimentari a luna conservazione.