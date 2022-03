Domani chiuso il centro raccolta dagli Amici del Po: si riparte lunedì

CASALE - Nella giornata di domani, domenica 6 marzo, il centro di raccolta di generi di prima necessità per l’Ucraina allestito dal Comune di Casale Monferrato, in collaborazione con gli Amici del Po e la Misericordia nella sede degli Amici del Po in viale Morozzo san Michele 3 a Casale resterà chiuso.

Come ha spiegato il capo di gabinetto Enzo Amich: «La generosità di Casale Monferrato e del territorio, ancora una volta, ha superato le più rosee aspettative! In questi primi due giorni abbiamo già raccolto una grandissima quantità di materiale e di beni alimentari: ora abbiamo bisogno di un giorno per catalogare, smistare e preparare i primi pacchi suddivisi per tipologia di prodotto. Con i molti e indispensabili volontari lavoreremo senza sosta per proseguire nella raccolta già da lunedì».

Ricordiamo, infatti, che il centro allestito nella sede degli Amici del Po in viale Morozzo San Michele, 3 raccoglierà fino a domenica 13 marzo dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e il sabato e la domenica (tranne domani, 6 marzo) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 i seguenti generi di prima necessità: vestiario invernale per bambini, donne e uomini (giubbotti, maglie, pantaloni, abbigliamento intimo (nuovo), scarponcini), coperte, plaid, cuscini, sacchi a pelo, farmaci generici, bende, cerotti, garza, creme e pomate per le ferite, pannolini e prodotti per l’infanzia, pannoloni per adulti, assorbenti femminili, prodotti per l’igiene, scatolame (no confezioni di vetro), pasta, riso, latte in polvere e altri generi alimentari a lunga conservazione.