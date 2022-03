Casale: l'impegno dei Carabinieri nella lotta ai reati contro le donne

CASALE - La Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, anche quest’anno, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, rinnova il proprio impegno nella lotta alla violenza contro le donne e i minori, ricordando gli stretti contatti con le varie organizzazioni pubbliche e di volontariato, elementi essenziali a gestire in modo adeguato questo tipo di reati.

A Casale Monferrato, i Carabinieri hanno attuato una proficua collaborazione con l’associazione Soroptimist ed è presente presso il Comando Compagnia una stanza all’interno della quale le vittime possono essere ascoltate in modo riservato, attuando il metodo investigativo più adeguato per perseguire questi reati.

Attraverso le stazioni dipendenti e con l’impiego del personale femminile in servizio, si è proceduto a un’attenta prevenzione, sensibilizzazione e repressione dei reati che riguardano in particolare gli atti persecutori, i maltrattamenti in famiglia e le violenze in genere su donne e minori.

Viene garantita la massima collaborazione con l’associazione Soroptimist, ricordando che in più casi si è proceduto all’applicazione della legge n. 69/2019 denominata: codice rosso o del revenge porn, che garantisce maggiore tutela alle vittime di violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti, diffusione non autorizzata di immagini sessualmente compromettenti e deformazioni dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Con questa legge, a seguito di denuncia, la polizia giudiziaria deve attivarsi immediatamente, con l’obbiettivo specifico di garantire l’immediata instaurazione del procedimento e di eventuali provvedimenti protettivi o di non avvicinamento alla vittima del reato.

In seguito alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri hanno attuato le severe norme previste dal codice rosso, e con l’aiuto delle varie associazioni presenti sul territorio, hanno garantito protezione e sostegno alle vittime.

A seguire i casi di violenza contro donne e minori è stato creato un team, composto da personale femminile, che affianca il personale più esperto nel seguire questo tipo di reati.