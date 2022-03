Al confine con l'Ucraina. Ecco dove arriveranno gli aiuti dei casalesi

CONFINE SLOVACCO UCRAINO - Mentre nel territorio monferrino si susseguono le iniziative di solidarietà rivolte ai profughi in fuga dall'Ucraina in guerra, il destinatario di questi aiuti, l'arcivescovo slovacco greco-cattolico Vasil Cyril, direttamente dal confine tra Slovacchia e Ucraina, rivolge un video di ringraziamenti ai casalesi. È la sua diocesi (il cui santuario della Madonna di Klokociov è gemellato con quello di Crea), a coordinare quanto è in arrivo dal Monferrato.

«Stiamo accogliendo i profughi che stanno arrivando con un flusso ininterrotto da una settimana - spiega Cyril in italiano - Un grande grazie».