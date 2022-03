Domenica 13 torna il Mercatino dell'antiquariato a Casale

CASALE - Dopo il successo dell’edizione di febbraio il mercatino dell’Antiquariato di Casale si prepara a fare il bis domenica 13 marzo sempre al mercato Pavia di piazza Castello, con il pubblico che comincerà ad affluire all’ingresso ben prima dell’apertura ufficiale delle 8.30 (in caso di pioggia buona parte dell’antiquariato sarà al coperto tra i portici del Pavia e il salone Tartara).

Cosa aspettarsi? L’arrivo della bella stagione fa esporre agli antiquari un vasto campionario di oggettistica da esterni. Dalle sedie (ricercatissime quelle di formica dei bar degli anni '70) alle lampade in ferro battuto: nella scorsa edizione c’è chi non ha resistito e ha contrattato per una grossa bilancia costruita per pesare sacchi di frumento con l’intenzione di metterla sotto al proprio portico. Per una strana ragione sono anche molto vendute le scale in legno che una volta venivano utilizzate per accedere ai fienili o ai granai al piano superiore delle cascine.

Come sempre il mercatino sarà accompagnato dal Farmer Market, con i suoi prodotti tipici a chilometro zero, che ha trovato collocazione all’uscita della rassegna lungo viale Margerita Paleologo e dal punto ristoro di Arts Burger.

Le attuali normative non prevedono - al momento - ingressi contingentati o l’obbligo di Green Pass per accedere all’area del mercato Pavia. Vale la raccomandazione di portare con sé la mascherina e di utilizzarla in caso di assembramento. L’ingresso avverrà da Piazza Castello, l’uscita dal cancello sotto la palazzina liberty. I volontari dell'Aisa saranno preposti alle verifiche. Il pubblico potrà accedere dalle 8.30 alle 17.