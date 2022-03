Casale, l'ufficiale giudiziario bussa alla porta

CASALE - L'ufficiale giudiziario che bussa alle porte del 'Palli' è un segnale che preoccupa Casale e la tifoseria.

E' accaduto dopo il recupero con l'Asti, uno scialbo 0-0 e, per ora, nessuna scossa alla squadra nonostante il ritorno di Marco Sesia, che ha parlato di giocatori "bloccati".

Casale, pari senza gol con Asti Poco spettacolo al Palli. Quarto 'x' consecutivo per i nerostellati

Le preoccupazioni, però, adesso non sono tanto per la classifica, per il momento abbastanza solida anche molto diversa dagli obiettivi di inizio campionato, ma per le vicende extracampo. L'incasso della gara non sarebbe stato pignorato e la somma per cui il club sarebbe insolvente deriverebbe dalla precedente gestione, e sarebbe stata scoperta successivamente dalla nuova proprietà.

Si attende una nota ufficiale della Consolr&Partner e del presidente Simone Servetti, per rassicurare la piazza e la squadra.