Casale per l'Ucraina: stop ai vestiti, solo cibo e prodotti per l'igiene

CASALE - Prosegue fino a domenica nella sede degli Amici del Po di Casale (viale Morozzo san Michele 3) la raccolta di beni destinati ai profughi ucraini (venerdì 17-19, sabato e domenica 10-12) ma è già stato riempito tutto lo spazio disponibile per vestiario e indumenti intimi che raggiungeranno Kiev, Leopoli, e il confine con l’Ucraina.

Va avanti invece la ricerca di cibo in scatola e alimenti per l’infanzia, così come i prodotti per l’igiene intima, pannoloni per adulti e pannolini per bambini.