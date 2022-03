CASALE - A pochi giorni dalla Giornata internazionale della donna la consigliera comunale del Pd di Casale Maria Fiore ha presentato una mozione con un tema ben preciso: la parità retributiva.

Tanti i temi da cui parte il testo della dem, in particolare i dati non incoraggianti che riguardano l'occupazione femminile, il gap sociale, e soprattutto la 'Legge per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità', approvata all'unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte lo scorso 19 maggio 2021 su proposta del consigliere Domenico Ravetti: «Sono passati nove mesi e non è stato ancora messo in bozza il regolamento attuativo».

La richiesta a sindaco e giunta è quindi quella di «Sostenere e sollecitare con i mezzi necessari e possibili presso la Regione Piemonte la procedura di stesura del Regolamento attuativo riguardante la 'Legge di promozione della parità retribuiva'».