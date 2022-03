Covid, la provincia verso 80mila guariti

ALESSANDRIA - Poco fa, l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha diramato l'aggiornamento sulla situazione contagi. Sono 1.335 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari all’8,4% di 15.872 tamponi eseguiti, di cui 13.284 antigenici.

Il totale dei casi positivi diventa 1.005.604, così suddivisi su base provinciale: 84.026 Alessandria (204 nell'ultimo giorno), 46.107 Asti, 38.838 Biella, 133.390 Cuneo, 75.978 Novara, 534.628 Torino, 35.827 Vercelli, 36.281 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.964 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.565 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 27 (dato invariato rispetto a ieri); quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 597 (+2 rispetto a ieri); sono in isolamento domiciliare 42.710 persone. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.999.996 (+15.872 rispetto a ieri).

Decessi

Sono 3, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di crisi.

Il totale sale a 13.122 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.763 Alessandria (uno in più rispetto al dato di ieri), 786 Asti, 500 Biella, 1.597 Cuneo, 1.052 Novara, 6.259 Torino, 606 Vercelli, 424 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 135 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Guariti

I pazienti guariti diventano complessivamente 949.148 (+1.037 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 78.853 Alessandria (116 in più di ieri), 43.972 Asti, 37.121 Biella, 127.264 Cuneo, 73.008 Novara, 508.296 Torino, 33.676 Vercelli, 34.103 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.837 extraregione e 9.018 in fase di definizione.