Più di 8.000 per il Mercatino di Casale. Quante curiosità

CASALE - Oltre 8.000 visitatori ieri al Mercatino dell'Antiquariato di Casale. Nuovamente tutto esaurito il parterre del mercato Pavia, decine di migliaia gli oggetti in vendita, tanti anche i turisti dall’Italia e dall’estero, in particolare una nutrita comitiva di amici inglesi che da tempo inseriscono il mercatino casalese nei loro tour in Italia.

Tante le cose curiose in esposizione, a cominciare dallo scheletro umano che accoglieva i visitatori nel banco di un antiquario famoso proprio per le sue proposte adatte ad un “Wunderkammer” di un principe del ‘700. Degni di menzione un bucranio finemente cesellato a fianco della testa della Venere di Milo e una collezione di biciclette da corsa degli anni ’50 in mezzo a lampadari vintage. Tantissime statue di grande formato, da quelle in ceramica classiche a soggetto cinofilo alla riproduzione in scala dei bronzi di Riace, fino a un meraviglioso leopardo dal manto rosa messo di guardia ad una delle porte dell’ex foro boario casalese.