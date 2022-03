Mirabello: in Comune l'omaggio alle donne impegnate nella pandemia

MIRABELLO - Lo scorso sabato pomeriggio il Comune di Mirabello ha tributato tutte le donne, con un particolare riguardo a quelle che hanno operato nel settore sanitario (ospedali, residenze per anziani…), in occasione della Giornata internazionale della donna.

Il sindaco Marco Ricaldone ha dedicato un pensiero speciale a nome della collettività che rappresenta, come riconoscenza per tutto quello che è stato fatto in questi ultimi due anni: all’evento ha partecipato, tra gli altri, anche il comandante della stazione dei Carabinieri di Occimiano, Juri Pistilli.

Medici, infermiere e operatrici sanitarie che nel periodo di emergenza sanitaria hanno non solo curato, ma anche consolato, sorretto, sorriso con gli occhi con competenza, professionalità e passione. «Un lavoro prezioso di cui bisogna continuare a parlare perché, se da un lato il desiderio è quello di guardare avanti, d’altro canto è anche importante fermarsi a riflettere e valorizzare quanto è accaduto e su quello che è stato fatto» ha affermato il primo cittadino.

Le donne a cui è stato attribuito il riconoscimento sono Josefina Canto Cejo, Silvia Collaviti, Monica Crepaldi, Lorella Fumarco, Daniela Garbinetto, Anna Maroli, Paola Melis, Caterina Murru, Elisa Mutti, Graziella Pasquali, Cylenni Pena, Elena Pepe, Carla Maria Porta, Monica Raiteri, Barbara Rossi, Paola Rossi, Amalia Salsano e Maria Siclari.

Dopo la cerimonia in Comune, con la consegna di un omaggio floreale alle protagoniste dell’appuntamento, e sempre nell’ambito degli eventi istituzionali dedicati all’8 Marzo, ha avuto luogo l’inaugurazione della mostra ‘La Creatività è Donna’, allestita nella vicina chiesa di San Michele.