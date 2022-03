Stat: due bus e quattro autisti in soccorso dei profughi Ucraini

CASALE - Anche il gruppo monferrino Stat è pronto a dare un contributo attivo per aiutare i profughi del conflitto ucraino. Aderendo ad una iniziativa di Flixbus, quattro autisti e due pullman del gruppo, specializzato in autotrasporti per viaggiatori, sono partiti nella notte di sabato 12 marzo per i valico di Siret alla frontiera tra Romania e Ucraina.

All’andata saranno carichi di generi di prima necessità, coperte per ripararsi dal freddo, cibo e medicine. Una volta in loco contribuiranno a trasportare verso luoghi sicuri le tante persone in fuga che hanno perso tutto a causa della guerra.

Gli autisti coinvolti dall’operazione sono Ettore Guidotti (anche esperto meccanico), Cezar Dionisie Suciu (che sarà anche di supporto come interprete) e Andrea Zanello (tra i più giovani autisti della Stat, ma già con una considerevole esperienza professionale) e Massimo Dezani un “veterano” dell'azienda

«In circostanze e così drammatiche è importantissima la solidarietà da parte di tutti – spiega Paolo Pia, ad gruppo Stat – in questa che si sta rivelando la peggiore crisi umanitaria in Europa dal dopoguerra c’è necessità di ogni mezzo per trasportare merci e persone. È quello che facciamo da più di 100 anni, non potevamo tirarci indietro».