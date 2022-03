CASALE- Una giovane donna guarda sorridendo il cielo mentre alle spalle il sole sta sorgendo. Con un po’ di attenzione ci si accorge che le nuvole sono disposte a formare i continenti, quindi la valigia fa pensare a una sola cosa: è tempo di viaggiare. È questa la copertina del nuovo catalogo ‘Viaggi Guidati’ di Stat.

I viaggi del catalogo vengono venduti in più di 500 agenzie convenzionate in Italia e sono accessibili online sul sito dell’azienda casalese. Gli ultimi anni non hanno intaccato l’interesse verso questa pubblicazione, anzi, hanno portato ancora più pubblico a innamorarsi di un turismo ‘a misura di Bus’.

«Nel 2020 l’obiettivo era ‘vacanza’ - spiega Paolo Pia, Ad del Gruppo Stat - Nel 2022 l’obiettivo è il ‘perfetto equilibrio tra sogno e realtà’. Il nostro motto rimane sempre ‘vi porteremo ovunque’ seduti a bordo di un autobus o su una poltrona di un aereo, ma negli ultimi due anni abbiamo visto come anche il più semplice dei viaggi possa diventare un sogno. Il nostro compito è trovare un perfetto equilibrio affinché il sogno si realizzi in completa sicurezza».

Quali sono i contenuti di questo catalogo? La pubblicazione vede un totale di circa 266 tour tra viaggi di più giorni e in giornata, con numerosi nuovi itinerari, la maggior parte in Italia, alla ricerca di luoghi insoliti anche quando si toccano città famose. Percorsi più lunghi porteranno i viaggiatori tra i tesori dell’entroterra abruzzese fino al Gran Sasso, nella Ciociaria e valle del Tevere, nel Molise (che non solo esiste ma è bellissimo), nelle isole dei tanti piccoli arcipelaghi del nostro paese fino a Procida, capitale della cultura 2022.

Per i viaggi all’estero (ce ne sono circa 88 tra cui scegliere), oltre alle grandi capitali Europee, degni di rilievo sono il tour dell’Alsazia, con tanto di percorso sulla strada dei vini, il gran tour di Bretagna e Normandia, un viaggio lungo la costa atlantica europea da Bordeaux ai paesi Baschi, ma anche nei luoghi più verdi della Slovenia. Ci si può spingere ancora un po’ più in là viaggiando alla scoperta di New York, o Dubai o in un magnifico tour della Giordania tra archeologia e paesaggi incantati.

Enorme anche l’offerta dei viaggi in giornata, ce ne sono ben 101, anche in occasione di feste o abbinamenti gastronomici tipici del territorio (come Il salto dell’acciuga a Laigueglia o il Festival del Torrone a Cremona tanto per intenderci). In autunno si può viaggiare in paesaggi resi incantevoli dal foliage mentre a dicembre tengono banco i mercatini di Natale in Italia Austria, Germania, Francia. Ma anche pellegrinaggi nei maggiori santuari d’Europa.

Tutte le proposte di tour organizzati comprendono l’assicurazione annullamento, medico - bagaglio e la tutela da Covid, con rimborso dei costi per un’eventuale quarantena o isolamento lontano da casa. Tutti gli autobus utilizzati vengono sanificati e igienizzati prima della partenza e le medesime operazioni verranno eseguite durante ogni giorno del tour. Autobus di ultima generazione, ecologici e soprattutto dotati di sistema di sanificazione costante dell’aria all’interno del veicolo.