Niente StraCasale: la corsa benefica slitta al 2023

CASALE - La StraCasale, corsa di beneficenza per aiutare Anffas e Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro Onlus, è stata rinviata al 2023: per il terzo anno di fila, quindi, uno degli eventi più attesi dalla comunità monferrina non si svolgerà.

«Purtroppo l’incertezza legata all’emergenza Covid – ha spiegato l’assessore Luca Novelli - non ha permesso di organizzare al meglio la StraCasale. Per questo motivo, in pieno accordo con gli organizzatori, si è deciso di rinviare al prossimo anno la tradizionale corsa di maggio. L’invito è comunque quello di non far mancare il nostro aiuto alle due associazioni organizzatrici, versando direttamente un contributo o partecipando alle molte iniziative organizzate dall’Anffas e dalla Fondazione ricerca sul cancro».