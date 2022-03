Rifacimento del porfido in via Vidua: dal 21 marzo cambia la viabilità

CASALE - Dopo quelli dell’estate scorsa, da lunedì 21 marzo prenderanno il via a Casale nuovi lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido che interesseranno, in diversi momenti, le vie Salandri, Vidua e del Gazometro.

«Un intervento da 420 mila euro, che permetterà di proseguire nella sistemazione della pavimentazione della città» ha spiegato il vice sindaco Emanuele Capra.

Gli interventi, che si susseguiranno man mano nelle settimane, riguarderanno non solo le tre vie, ma anche i vicoli Lorena e Falzetta e prevedranno nuove pavimentazioni in porfido e luserna.

I lavori quindi prenderanno il via alle ore 8 di lunedì 21 e interesseranno un primo tratto di via Vidua con le seguenti modifiche viarie valide fino a circa metà maggio (e comunque fino al termine dei lavori):

divieto di transito nel tratto di via Vidua tra via dei Fiori e via Rivetta (esclusa);

senso unico alternato di circolazione in via dei Fiori e nel tratto di via Vidua tra via Morelli e via dei Fiori;

inversione del senso unico di marcia di via Morelli, che diventerà percorribile da via Sammicheli e via Lanza;

divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in via Vidua, sul lato sinistro, dal civico numero 6 a via Rivetta.

Terminati questi lavori, il rifacimento della pavimentazione proseguirà poi nel secondo tratto di via Vidua, in via del Gazometro e, infine, in via Salandri.