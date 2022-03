Lunedì al Balbo la 'giornata della legalità' nel segno del teatro e di Libera

CASALE - Lunedì 21 marzo si celebrerà in tutta Italia la Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. E a Casale, l'istituto scolastico Balbo (da sempre fortemente impegnato in questo tema) ha deciso di giocare al rialzo, proponendo un programma ricco per celebrare quella che è stata ribattezzata come 'giornata della legalità'.

Dalle 16 quindi, nell'aula magna del plesso Lanza si aprirà un momento didattico e culturale che si dividerà in 3 grandi momenti. A fare gli onori di casa saranno i rappresentanti di Libera Piemonte coadiuvati dai referenti del presidio Libera di Casale, intitolato alla memoria di Roberto Mancini e nato dall'idea di alcuni ex studenti del liceo (come Alice Russo e Melissa Pozzi) che, quindi, illustreranno le numerose attività del presidio e i frutti della stretta collaborazione tra l'istituto e l'associazione di don Luigi Ciotti.

A seguire la professoressa Maria Ricossa e i ragazzi delle classi quarte dell'indirizzo di Scienze Umane presenteranno il lavoro a gruppi 'EcoLegalità', incentrato sull'ecomafia: «Grazie a numerosi documenti e documentari abbiamo ripercorso tutti i settori ambientali colpiti dall'intervento delle mafie. Abbiamo visto come anche il Piemonte, purtroppo, occupi i primi posti in diverse classifiche stilate da Legambiente e quindi appurato che il fenomeno supera il concetto di regionalità. Abbiamo anche avuto modo di indagare un fatto tragico che ha coinvolto la nostra città come l'inquinamento dell'acquedotto nel 1986».

Toccherà quindi al laboratorio teatrale guidato da Maria Paola Casorelli chiudere la kermesse mettendo in scena la rappresentazione tratta dal testo 'Assenti senza giustificazione' di Rosario Esposito La Rossa, già vincitore del premio Luisa Minazzi come Ecologista dell'anno nel 2020, direttore delle case editrici 'Marotta e Cafiero' e 'Coppola editore' e fondatore della 'Scugnizzeria', libreria e spazio culturale e creativo sito tra Scampia e Melito di Napoli.

Gli studenti delle classi prime del liceo della Comunicazione e quarte del liceo delle Scienze Umane daranno voce a Rita Atria, Annalisa Durante, Nicola Campolongo e tanti altri ragazzi e ragazze vittime innocenti delle mafie.