La Pace del Canova bendata da Sale, contro la guerra in Ucraina

CASALE - È in Ucraina, al museo Bogdan e Varvara Khanenko ma per colpa della guerra chiusa in una cassa al ‘sicuro’ al buio di un caveau la scultura ‘Pace’, realizzata da Antonio Canova tra il 1811 e il 1815.

«Se la pace viene ritirata, allora vale la pena bendarla e togliere questa benda solo alla fine della guerra, affinchè la pace possa vedere la luce» spiega lo street artist John Sale, che oggi ne ha esposta una copia, in un flash mob, sopra l’ingresso principale del Castello di Casale. Il gesto è da interpretarsi come una donazione al Comune che potrà, nell’intenzione dell’artista, venderla per ricavare fondi da devolvere all’emergenza.