Appuntamento con NaturArte, l'iniziativa per famiglie che riscopre le aree verdi locali

CASALE - L'Aps Penelope, in collaborazione con Semi di Senape e l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, ripropone il ciclo di eventi naturARTE, un'iniziativa rivolto alle famiglie con bambini di età tra i 3 e gli 11 anni. Appuntamento questo sabato, 26 marzo, davanti alla sede dell'ente Aree protette a Casale, alle 14.30. Sarà un'occasione per riscoprire la natura in famiglia, passeggiando e osservando quello che il Casalese ha da offrire.

L'evento gratuito è sostenuto dal progetto 'Vivere il Po a Casale Monferrato', cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo. La prenotazione è obbligatoria tramite apspenelope.casale@gmail.com o il numero 333 1345549.