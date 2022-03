Lavori all'acquedotto in strada Asti: da lunedì senso unico alternato

CASALE - Lunedì 28 marzo inizieranno i lavori di sostituzione della rete dell'acquedotto a Casale in strada Asti (da via IV novembre a strada Pozzo S. Evasio, dall'Inps fino all'incrocio cosiddetto della Gattola). A comunicarlo è Am+.

«La condotta esistente verrà sostituita con un tubo in polietilene del diametro di 110mm, in parte con scavo tradizionale ed in parte con scavi con tecnica no-dig mediante trivellazione orizzontale controllata» spiega nel dettaglio la responsabile amministrativa Gabriella Cressano.

Ci saranno conseguenze per la viabilità per un periodo di circa tre settimane: durante la tratta interessata dallo scavo tradizionale è previsto il transito con senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

La tratta successiva verrà programmata tra il mese di aprile e maggio.