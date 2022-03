Si sente male e muore dopo avere bruciato sterpaglie

VIGNALE MONFERRATO - Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Vignale Monferrato dove un uomo è morto dopo avere appiccato il fuoco per bruciare sterpaglie.

Secondo una prima ricostruzione, Aldo Gagliardone, pensionato residente in paese, ha cercato di bruciare ramaglie in un campo nella parte alta del borgo, dalle parti della vecchia cantina sociale. Non sarebbe però riuscito a tenere sotto controllo le fiamme, il che lo avrebbe indotto a scappare, spaventato.

Stando ad alcuni testimoni, avrebbe dunque imboccato una strada di campagna, in discesa, in direzione Cittadella, la parte bassa del paese, al confine con Altavilla. E qui è spirato, non è dato a sapere se per un improvviso malore o se per le ustioni riportate a seguito dell'incendio che non ha potuto contenere.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.