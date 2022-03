C'è tempo fino al 1 aprile per iscriversi ai nidi d'infanzia comunali

CASALE - Ultimi dieci giorni per iscriversi ai nidi d'infanzia comunali di Casale. La scadenza per presentare la domanda per l'anno 2022/2023 è fissata per le 12 di venerdì 1 aprile.

I moduli dovranno essere compilati direttamente online al link http://www.comune.casale-monferrato.al.it/BandoNidi2022. Possono aderire i bambini nati dal 1 gennaio 2020 e le gestanti la cui data di parto è fissata entro il 31 dicembre 2022. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata entro il 30 aprile. Lunedì 28 marzo sarà inoltre ancora possibile visitare le tre strutture: dalle 16.30 alle 18 con un intervallo minimo di 20 minuti un solo genitore potrà accedere al nido d'interesse. Le prenotazioni andranno effettuate telefonando ai seguenti numeri: per il Valentino 014272667, per Oltreponte 0142561951, per Porta Milano 0142454904.