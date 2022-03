Alessandria vince il derby, Occimiano rallenta

ALESSANDRIA – Una vittoria schiacciante quella dell’Alessandria Volley nel derby esterno con Zs Ch Valenza che rafforza la terza piazza delle alessandrine in classifica: uno 0-3 (14-25 21-25 20-25) relativamente agevole che permette alle ragazze di coach Ruscigni di continuare la sfida a distanza con Safa 2000 che è tornata alla vittoria piegando 3-0 Vercelli.

Vittoria anche per Nuova Elva Fortitudo, che però lascia per strada un altro punto sul campo del Montalto Dora: dopo avere perso il primo set 25-19 le ragazze di Gombi capovolgevano il risultato aggiudicandosi secondo e terzo parziale rispettivamente 17-25 e 19-25, poi cedendo il quarto 25-22 erano costrette a giocarsi tutto al tiebreak chiuso vittoriosamente di un soffio 13-15. Mercoledì era arrivata la vittoria 3-0 (25-16 26-24 26-24) nel turno infrasettimanale proprio sul Montalto Dora nella gara giocata però a Occimiano: ora la Lilliput capolista ha un punto in più, una partita in meno e non ci sono nemmeno più gli scontri diretti da disputare. Ferma per il turno di riposo la Cantine Rasore Ovada, nella maschile anche la Plastipol è dovuta rimanere negli spogliatoi perché il turno in trasferta contro l’Ilario Ormezzano è stato posticipato a domenica 10 aprile.

La Bollente, primo stop. Novi, vittoria bis In B1 Arredo Frigo al tiebreak. Euromac si fa rimontare e cade al quinto

In serie D maschile continua la corsa in vetta della Cetip-Makhymo Acqui Terme: lo 0-3 (20-25 21-25 12-25) sul campo del Volley Novara Ticino Group quarto in classifica è sicuramente un risultato positivo, anche se purtroppo c’è la contemporanea sconfitta di Alessandria sul campo dello Studio Immobiliare Vco Domo nell’infrasettimanale di mercoledì, con i padroni di casa che si impongono 3-0 (25-20 25-18 25-19) e restano a un punto dai termali con due gare in meno. Turno di riposo anche per il Gavi Volley, che resta però quarto in classifica e qualificato ai playoff.