Al Leardi i geometri professionisti per parlare di sicurezza sul lavoro

CASALE - Secondo appuntamento per gli studenti del triennio del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’istituto superiore Leardi di Casale con geometri professionisti: se nella prima lezione, tenuta a inizio marzo da Andrea Brezza, si è parlato di rilevamenti topografici anche con l’ausilio delle nuove strumentazioni tecniche, lo scorso 25 marzo è stata proposta, nell’Aula Magna della scuola, un’intera mattinata didattica sui temi della sicurezza in cantiere e della prevenzione incendi.

«Prosegue con successo l’iniziativa formativa, che intende coniugare approfondimenti teorici e risvolti concreti e operativi utili nella pratica professionale di un geometra – commenta il professor Claudio Colli, docente di ‘Progettazione, Costruzioni e Impianti’, referente insieme all’ingegnere Fausto Milano del progetto – Siamo lieti che da parte dei professionisti del territorio vi sia stata ampia disponibilità a incontrare i ragazzi e a confrontarsi con loro, offrendo un apporto importante e condividendo la loro esperienza».

Nel corso della mattinata, sono intervenuti il Presidente Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Casale Giovanni Spinoglio, l’avvocato Elena Caire, l’ingegnere Filippo Veronese e il professionista Aldo Romagnoli.

Spinoglio ritiene fondamentale per i futuri geometri una formazione approfondita, ampia e attenta alle esigenze del territorio: «È ormai da tempo che mi sono persuaso della necessità di sensibilizzare i giovani per far loro comprendere della futura grande necessità di tecnici che sappiano affrontare le problematiche afferenti un patrimonio edilizio ed il territorio che lo circonda – sostiene il Presidente del Collegio – La sfida più grande alla quale andremo incontro, anzi lo è già oggi, sarà trovare un equilibrio tra la conservazione della qualità della nostra vita e la tutela e il rispetto ambientale: per vincere questa sfida dobbiamo formare oggi i ragazzi per farli diventare i tecnici del domani, non importa quale sarà la loro specializzazione professionale».

L’avvocato Caire, invece, si è concentrata su un ambito non sempre noto agli studenti geometri, ma che può trasformarsi in una valida opportunità di impiego professionale: si tratta delle figure del Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice (Ctu) e del Consulente Tecnico di Parte (Ctp), periti convolti nel corso di processi civili per effettuare valutazioni e consulenze.

«Le figure professionali presentate possono essere un ulteriore sbocco professionale altamente stimolante per i geometri diplomati – continua Caire – Con i recenti aggiornamenti normativi, al perito talvolta viene anche richiesto di effettuare un’opera di conciliazione tra le parti: il suo ruolo può divenire così molto più attivo rispetto a quello che poteva essere in precedenza».

«Si è trattato di un approfondimento di grande interesse per noi, non solo perché ci ha presentato un settore non da tutti conosciuto, ma anche perché l’avvocato ci ha proposto alcuni quesiti pratici, inerenti casi effettivamente affidati ai periti nel corso di cause civili» concludono i partecipanti.