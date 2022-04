Novese, un'altra impresa. Tutti i finali di giornata

Spettacolo, emozioni e colpi di scena. La domenica di campionato nei campionati dilettantistici non tradisce le attese: ripercorriamola, passando in rassegna come sempre le varie categorie.

In serie D vittoria pesantissima per il Casale, capace di conquistare il derby sul terreno del Gozzano. Decide una rete di Rossini, che in avvio di ripresa regala i tre punti e conferma l'eccellente momento attraversato dalla formazione allenata da Marco Sesia.

In Eccellenza, invece, l'Acqui pareggia in casa, 1-1 contro il Chisola: capolista torinese in vantaggio su rigore, replica Guazzo sempre dal dischetto, poi i bianchi restano in dieci per il rosso a Lewandowski ma creano comunque la chance migliore. Massaro, nel finale, sfiora infatti una vittoria che sarebbe stata meritata. Niente da fare per il Castellazzo, battuto 2-0 in casa dal Centallo. La punizione è severa e il presidente Curino contesta duramente l'arbitraggio.

Promozione: in attesa della Luese Cristo (in campo con Pozzomaina alle 17.30), altra grande impresa della Novese, che grazie a Ivaldi vince 1-0 a Gavi. Clamorosa battuta d'arresto della Valenzana Mado, che si fa raggiungere sul 2-2 a tempo scaduto dalla cenerentola Cit Turin, e subiscono beffe conclusive pure l'Arquatese, l'Ovadese e l'Asca. Sempre più in alto la PastorStay, 2-0 a Trofarello grazie a Micillo e Gulin.

Prima Categoria caratterizzata dalla caduta del Felizzano, costretto alla resa a Tassarolo, mentre la Spinettese coglie un successo prezioso contro il Solero. Rinviata San Giuliano-Spartak San Damiano, stop pesanti in coda per Monferrato e Cassano. Nel girone B non si ferma la corsa della Junior Pontestura.

In Seconda Categoria la Frugarolese vince a Bistagno e allunga ancora su Atletico Acqui, bloccato dalla Boschese. Non sbaglia il Sale, trascinato da Cirillo, colpo del Casalnoceto a Villaromagnano.

Infine la Terza Categoria, dove il Lerma passa 1-0 sul terreno della Junior Asca, mentre Pizzeria Merella Beach sbriga la pratica Valmadonna San Michele. Reti bianche tra Vignolese e Don Bosco.