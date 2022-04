Novipiù, la Bakery non è un problema

CASALE MONFERRATO - Vittoria preziosa per la Novipiù che torna alla vittoria (83-67) sulla Bakery Piacenza e aggancia al quinto posto (quota 28 punti) Torino. Proprio il derby con la Reale Mutua di domenica deciderà le posizioni prima della fase ad orologio. Per ora resta la bella prestazione della squadra di Andrea Valentini che ha mostrato di volere e meritare i due punti.

La partita

Jbm ancora senza Williams, Luca Valentini e Okeke. Piacenza, reduce dai quattro storici overtime contro Cantù. Avvio equilibrato con Piacenza a zona per togliere qualcosa all’attacco di Valentini. Bene Leggio al tiro. Piacenza risponde con Raivio e Morse. 44-41 al riposo. Partita molto fisica e spigolosa. Martinoni-Ghirlanda (molto positivo) per un prezioso +7 (62-55) al 28’. Venuto accorcia dalla lunetta. Infortunio a Morse che si scaviglia e Formenti si becca un tecnico per proteste. Al 30’ 65-58.

Quarto fallo di Fabio Valentini nel primo possesso dell’ultima frazione. Formenti e Martinoni per la prima doppia cifra di vantaggio sul +13 (71-60) a metà frazione. Casale prova l’allungo definitivo sul +17 (79-62) a 3’ dalla sirena. Piacenza è alle corde e non segna più. Finale senza brividi per la Jbm che taglia il traguardo sul 83-67.

I numeri

Finale: 83-67

Parziali: 23-19, 44-41, 65-58

Quintetti: Casale con F. Valentini, Ghirlanda, Sarto, Leggio, Martinoni. Piacenza con Venuto, Bonacini, Raivio, Donzelli, Morse.

Punti: Leggio 19 (Casale), Raivio 13 (Piacenza).

Rimbalzi: Formenti 9 (Casale), Donzelli 10 (Piacenza).

Assist: Sarto e Formenti 6 (Casale), Venuto 7 (Piacenza).

Mvp: Leggio (Casale)