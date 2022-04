Biblioteca Luzzati: il calendario di tutti i progetti per aprile

CASALE - Anche per aprile continuano le iniziative della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati. Domani, giovedì 7, si parte con i progetti pasquali: appuntamento alle 17 con il laboratorio tematico per creare galline, ovetti, pecorelle, coniglietti e biglietti d’auguri. Per il ciclo 'Nati per leggere' sabato alle 10.30 l'associazione Penelope proporrà 'Uffa che barba', una lettura sul tema dei capricci.

Giovedì 14 il Teatro della Nebbia proporrà un picnic letterario alle 17, fatto di racconti dedicati ai bambini. Il settimo incontro del ciclo di 'Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco' - organizzato dalla Luzzati e dalle Aree protette Po Piemontese, con il contributo della Compagnia di San Paolo - si terrà invece mercoledì 20 aprile. Alle 17 Anna Maria Bruno proporrà il laboratorio 'Chi cerca trova' per riconoscere le tracce degli animali selvatici.

La novità: mercoledì 27 ci sarà il primo appuntamento con il Cai. Alle 17 per il ciclo 'Sentieri da scoprire, montagne da raggiungere' Fabrizio Ferrero parlerà di animali di montagna. Calerà il sipario giovedì 28 alle 17 con l’ormai tradizionale laboratorio orticolo di Giovanni Ganora.

Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it.