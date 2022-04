Hsl e Casale non si fanno male

TORTONA - Pari e patta fra Hsl Derthona e Casale: il derby di ritorno finisce senza vinti né vincitori nonostante qualche occasione per parte. Le due formazioni non sono però sembrate molto convinte di voler provare più di tanto a sbloccare il risultato, quasi che lo 0-0 tutto sommato andasse bene ad entrambe.

Dopo una fase di studio, la prima vera occasione arriva al 9': lancio lungo centrale per Gueye, sponda per Filip che controlla e questa volta tira subito dal limite mancando di pochissimo il palo alla destra di Guerci. Al quarto d'ora doppia incredibile occasione per Montenegro che prima si fa parare il sinistro da Teti e poi sulla ribattuta a botta sicura trova Emiliano sulla linea a negargli la gioia del gol, poi al 21' Rossini ci prova dal limite ma la conclusione centrale finisce dritta fra le braccia di Teti. Alla mezz'ora una serie di angoli per i padroni di casa genera alcune occasioni, la più limpida delle quali è una sponda di Emiliano su suggerimento di Saccà che viene respinta da Silvestri. Al 37' un'invenzione di Forte mette Rossini solo davanti a Teti che però ha un ottimo tempismo nell'uscita e riesce a chiudere la porta al limite dell'area respingendo la sua conclusione, mentre due minuti dopo un tiro di Filip da appena fuori area viene smorzato dalla gamba di Silvestri prima di finire fra le braccia di Guerci. L'Hsl continua a premere con Otelè che in diagonale impegna Guerci, poi l'arbitro manda tutti negli spogliatoi.

La ripresa si apre con un tiro di Perez e uno di Saccà, entrambi fuori dallo specchio della porta, poi un infortunio a Todisco forza il cambio con l'ingresso di Gjura; al 7' una serie di rimpalli nell'area del Derthona finisce per servire Forte che cerca rasoterra il palo lontano mancandolo di un soffio. Zichella si gioca la carta Diallo per Gueye al quarto d'ora ma pochi minuti dopo il gioco si ferma a lungo per un infortunio a Otelè; alla ripresa, la palla buona è sui piedi di Manasiev che cerca il destro a giro impegnando Guerci in una parata difficile. Al 35' un triangolo Diallo-Luzzetti-Diallo al limite dell'area mette l'attaccante liberiano in condizione di battere a rete ma un secondo prima del tiro ci pensa Gianola a mettere il piedone e neutralizzare il pericolo. Al 42' è il nuovo entrato Romairone a provare la conclusione in diagonale trovando ancora una volta Guerci pronto, poi al quarto degli otto minuti di recupero resta a terra Speranza, il gioco non si ferma e Sacco eccede un po' nelle proteste venendo espulso direttamente dalla panchina. L'ultimo brivido al 54': Montenegro in palleggio salta due difensori e solo davanti a Teti prova ad incrociare ma il portiere in volo plastico sulla destra neutralizza anche questa occasione conservando lo 0-0.

HSL DERTHONA - CASALE 0-0

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Todisco (3' st Gjura), Emiliano, Galliani, Procopio (40' st Romairone); Filip (31' st Grieco), Speranza; Saccà, Manasiev, Otelè (20' st Luzzetti); Gueye (15' st Diallo). A disp. Bertozzi, Negri, Ordisci, Akouah. All. Zichella

CASALE (4-4-2): Guerci; Gilli, Gianola, Silvestri, Casella; Montenegro, Onischenko, Perez (39' st D'Ancora), Continella (19' st Giacchino); Forte (19' st Candido), Rossini. A disp. Paloschi, Darini, Mullici, Brunetti, Amayah, Cannia. All. Sesia

ARBITRO: Gallo di Castellamare di Stabia

NOTE Espulso Sacco (49' st) per proteste. Ammoniti Procopio; Gianola. Calci d'angolo 4-1. Recupero pt 0'; st 9'. Spettatori 300 circa.