Continua la posa del porfido in centro a Casale

CASALE - Proseguono i lavori di ripristino della pavimentazione in porfido a Casale Monferrato. Mentre proseguono gli interventi nel primo tratto di via Vidua, infatti, dalla prossima settimana il cantiere avanzerà verso via del Gazometro.

Lavori che porteranno ad alcune modifiche alla viabilità della zona: in particolare, dalle 8 di martedì 12 aprile saranno chiusi al transito il tratto di via Vidua dall’intersezione con via Rivetta all’intersezione con via del Gazometro e l’intera via del Gazometro.

Per questo motivo saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il doppio senso di circolazione per i residenti nelle vie Rivetta e Gioberti e nel tratto di via Vidua tra via del Gazometro e via Gioberti.

Per permettere l’inizio della posa del porfido saranno ancora in vigore le modifiche alla circolazione nel primo tratto di via Vidua, valide fino a circa metà maggio:

divieto di transito nel tratto di via Vidua tra via dei Fiori e via Rivetta (esclusa);

senso unico alternato di circolazione in via dei Fiori e nel tratto di via Vidua tra via Morelli e via dei Fiori;

inversione del senso unico di marcia di via Morelli, che diventerà percorribile da via Sammicheli a via Lanza;

divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in via Vidua, sul lato sinistro, dal civico numero 6 a via Rivetta.

Terminati questi lavori, il rifacimento della pavimentazione proseguirà poi in via Salandri.