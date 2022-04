In Comunità Ebraica la presentazione del volume dedicato a Feuerstein

CASALE - Continua la stagione culturale in Comunità Ebraica. Domenica alle 16.30 in vicolo Salomone Olper si parlerà di 'Reuven Feuerstein - Storia straordinaria di un uomo straordinario', libro scritto da Sandra Damnotti per edizioni Simonelli. Una presentazione di un volume che racconta le vicende singolari della vita del famoso psicopedagogista di origine ebraica.

A dialogare con l’autrice, pedagogista anch'essa, ci sarà Luigi Angelino. L'ingresso è libero, per informazioni contattare il numero 0142 71807.