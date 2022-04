Playground Gabri: le scuole creano il logo

CASALE MONFERRATO – Un contest rivolto agli studenti delle scuole superiori di Casale Monferrato. Obiettivo, disegnare un murales che caratterizzerà il “Playground Gabri”, campo outdoor del PalaEnergica Paolo Ferraris.

Il concorso

Il “Playground Gabri”, inaugurato nell’estate 2021, è stato costruito in collaborazione con Riccoboni Holding, che ha voluto fortemente la realizzazione di questo campo a cui hanno partecipato anche Elah Dufour Novi e ViaBagutta Comunicazione. La dedica, molto significativa, a Gabriele Fioretti ex dirigente casalese prematuramente scomparso.

Il concorso nasce proprio dall’idea di dare al “Playground Gabri” un mood più giovanile approfittando della creatività dei ragazzi. L’idea è quella di fondere i loghi di JB Monferrato e Riccoboni Holding e di ridisegnarli in versione “street art”, con richiami all’ambiente, alla natura e all’ecologia. Per i partecipanti ci sarà la possibilità di vedere il proprio progetto impresso sul muro accanto al "Playground Gabri" e anche la possibilità di vincere abbonamenti e biglietti per le partite della JB Monferrato. Il concorso scatterà lunedì 11 aprile.