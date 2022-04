Santa Maria del Tempio: 'Convento in fiore' salta a causa del Covid

SANTA MARIA DEL TEMPIO - Doveva essere un weekend ricco di colori nella frazione di Santa Maria del Tempio grazie a 'Convento in fiore', ma così non sarà. La mostra-mercato che avrebbe dovuto durare sabato 9 e domenica 10 non si terrà a causa del Covid.

L'evento si inseriva in un calendario più ampio di appuntamenti collegati al museo agricolo che, invece, sono confermati. La posa della 'prima pietra' di Bucolicò avverrà regolarmente alle 10.45 di domenica, e verrà comunque allestito una piccola esposizione nel cortile del convento.