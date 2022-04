Novipiù, derby che vale il quinto posto

CASALE MONFERRATO – Un derby che vale il quinto posto.

Domenica (ore 18) al Pala Asti di Torino la Novipiù va caccia di una vittoria contro la Reale Mutua (entrambe a quota 28 punti) che definirà la posizione al termine della regular season. Match che chiude la regular season del campionato di A2 Lnp - Old Wild West a anticipa la fase ad orologio che inizia nel prossimo week end.

Qui Torino

Torino con una nuova regia (assenti Zugno e Davis, inserito Kone) e con la voglia di chiudere con un successo la prima fase di fronte al proprio pubblico.

Queste le parole dell'assistente di Edoardo Casalone, Alessandro Iacozza. “L’ultima partita della regular season contro Casale sarà importante soprattutto ai fini della classifica, per stabilire chi affronterà la fase ad orologio da quinta. Nonostante le assenze da entrambe le parti, mi aspetto una partita tirata visto che si tratta di un derby. Gli obiettivi in questo momento sono recuperare gli infortunati e raggiungere i play-off per affrontarli nelle migliori condizioni possibili. Si torna a giocare in casa senza restrizioni e il nostro pubblico avrà la possibilità di riempire il Pala Gianni Asti e farci sentire la loro passione, per affrontare al meglio questo derby e caricarci ulteriormente per il finale di stagione”.

Casalone in Nazionale.

Sarà assistente U23 "Emozionato e orgoglioso". Dopo Talpo un altro talento alessandrino della panchina in Azzurro

Qui Casale

Le voci della vigilia a cominciare dal vice allenatore Jbm Stefano Comazzi. “Affrontiamo un derby molto sentito da entrambe le parti. In palio c’è il quinto posto, ma la cosa importante sono i due punti ed il vantaggio negli scontri diretti. Torino ha cambiato fisionomia rispetto alla partita di andata: ha subito gli infortuni di Davis e Zugno e hanno rivisitato un po’ i ruoli. Noi dovremo farci trovare pronti”.

Grande protagonista della vittoria contro la Bakery è stato il veterano Matteo Formenti. “A Torino sappiamo che sarà una partita molto impegnativa. Loro sono squadra lunga e con grande talento. Sarà sicuramente una sfida complicata, però noi, come abbiamo sempre fatto, ce la giocheremo: sappiamo quali sono le nostre difficoltà e quali sono le nostre forze e cercheremo di fare la miglior partita possibile”.

Pre Partita

REALE MUTUA TORINO – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: Pala Gianni Asti, Torino

Quando: domenica 10 aprile, ore18.

Arbitri: Catani, Scrima, Rudellat

Andata: 72-76 Casale

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Capienza al 100% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Non saranno della partita gli infortunati. Possibile impiego per Pendarvis Williams. Per Torino assenti per infortunio Ruben Zugno e Trey Davis.