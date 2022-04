Per una sola serata al Municipale Paolo Cevoli con 'La Sagra Famiglia'

CASALE - Arriva al Municipale la prossima settimana, per una singola serata, 'La sagra famiglia', uno spettacolo di e con Paolo Cevoli. La storia di un uomo che è sia padre che figlio e che analizza le sue vicende personali paragonandole ai grandi eroi e figure mitiche della storia.

Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 13 aprile alle 21 e si inserisce nell'offerta della Stagione Teatrale 2022 casalese. Il botteghino del Teatro Municipale aprirà un'ora prima dell'inizio. È ancora possibile acquistare i biglietti online al link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/paolo-cevoli-la-sagra-famiglia/169302 o nei punti vendita vivaticket. Il costo d'ingresso è di 22 euro per il biglietto intero, 15 euro per gli under 30 (o per un posto in loggione) e 6 euro per gli under 18. Sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato e dotarsi di mascherina Ffp2.