Casale, cinquina da playoff

CASALE - Doveva essere uno spareggio per i playoff, diventa un monologo del Casale, che non dà scampo al Borgosesia: cinquina per i nerostellati (5-1), che agganciano così Hsl Derthona al terzo posto. I leoncelli hanno una partita in meno, ma la squadra di Sesia è in grande salute.

Da quando è tornato il tecnico della prima parte della stagione c'è stato un vidente cambio di passo, di gioco e di risultati. Sono rientrati tutti gli attaccanti, oggi anche Gatto, per giocarsi al massimo il finale e i playoff

Risultato già al sicuro nel primo tempo: sblocca D'Ancora, al 22', gli ospiti riprendono la partita con Areco, al 33', ma è una illusione che dura solo 6 minuti, perché al 39' Rossini riporta avanti i suoi e prima dell'intervallo Continella (43') realizza il doppio vantaggio, 3-1 al riposo.

Il leit motiv non cambia nella ripresa, il Casale scala un solco sempre più profondo e si rilancia, a segno ancora D'Ancora (23') e Gianola (27')

CASALE - BORGOSESIA 5-1

Marcatori: pt 22' D'Abora, 33' Areco, 39' Rossini 43'st Continella; st 23' D'Ancora, 27' Gianola

Casale: Guerci; Darini, Gianola, Forte, Martin, Rossini, Continella, F.Gilli, Brunetti, D'Ancora, Giacchino. A disp.: Paloschi, candido, casella, Mullici, Montenegro, Amayah, Onishchenko, Gatto, Cannia. All.: Sesia

Borgosesia: V.Gilli, Frana, Carraram Puka, Areco, Martimbianco, Bernardo, Salvestroni, Rancati, Zazzi, D'Ambrosio. A disp.: Gavioli, Iannacone, Colombo,Farinelli, Monteleone, Eordea, Guatieri, Barbetta, Manfré. All.: Capra