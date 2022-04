Il derby è di Torino, Novipiù Jbm dura 30'

TORINO - Lo 'spareggio' dice Torino. Reale Mutua si prende la rivincita dell'anta, con gli interessi, 96-73 costruito con un ultimo quarto devastante, e scavalca Jbm, che controlla per 20', resta, comunque, in partita fino al 30', e poi scompare.

E' il derby speciale di Edoardo Casalone, di nuovo faccia a faccia con un pezzo della sua storia umana e professionale. E' la sfida che serve per definrie la griglia della fase a orologio, che scatterà già la prossima settimana.

Due partite in una

E' la partita che si divide a metà: i primi due quarti sono di Jbm, con il suo capitano Martinoni leader, 20-26 e 40-49 all'intervallo lungo. Nove punti che, però, la squadra di Andrea Valentini butta via nel terzo periodo, in cui concede sempre più campo e tiri ai torinesi che, al contrario degli avversari, cambiano passo e trovano, oltre a quelli di Scott, anche i punti di Alibegovic, l'ex Derthona, un po' in ombra nei primi 20'. Al 30' è ancora perfetto equilibrio, 66-66, ma l'accelerazione di Reale Mutua nell'ultimo periodo trova una debole resistenza dei monferrini, 20-2 dopo 5', 27-5 quando mancano 3' alla sirena. Casale tira poco e sbaglia molto, Torino dimostra una superiorità che, per 20', non si era intuita. Gli ultimi 10' sono un incubo per gli ospiti, 30-7 è un parziale pesantissimo, che conferma la fatica nel trovare continuità e il peso delle assenze.

REALE MUTUA TORINO - NOVIPIU' JBM 96-73

(20-26, 40-49, 66-66)

Reale Mutua: Scott 26, Alibegovic 18, Landi 14, Kone 10, Toscano 6, Pirani, Dalle Ave, Pagani 4, Oboe 8, De Vico 10. All.: Casalone

Novipiù Jbm: Sarto 11, F.Valentini 14, Hill - Mais 12, Sirchia, Leggio 9, Ghirlanda, Williams 8, Formenti 5, Martinoni 14. Ne: Feng, OLomele, Bertola. All.: A.Valentini