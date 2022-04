'Dalla vigna al bicchiere': torna l'iniziativa di Ais per gli appassionati di vino

CASALE - Con il mese di aprile sono ripartiti gli appuntamenti de ‘Il Monferrato: dalla vigna al bicchiere’, organizzato dalla delegazione di Casale Monferrato dell’Associazione Italiana Sommelier, guidata da Daniele Guaschino, con il patrocinio dell’assessorato all’Agricoltura del Comune e la collaborazione del Consorzio di tutela dei vini Colline Monferrato Casalese.

L’obiettivo dell’iniziativa è la formazione di un gruppo di appassionati che vogliano migliorare la conoscenza diretta dei vini e dei produttori del Monferrato casalese. Le visite, aperte a chi ha iniziato il percorso formativo nel 2020, prevedono di entrare in vigna per scoprire i migliori cru con l’agronomo, in cantina per conoscere le varie tecniche di vinificazione con l’enologo e in azienda per comprenderne, attraverso la degustazione, la filosofia produttiva con il produttore.

Dopo la prima visita alla Cascina Faletta di Rosignano di domenica scorsa il calendario prevede per domenica 24 l’incontro con i responsabili della Tenuta San Sebastiano di Lu.

Il calendario