Casale: Giovani Democratici già al lavoro. Chiara Madurini segretaria

CASALE - Giovedì scorso a Casale si è tenuto il congresso di ricostituzione del circolo casalese dei Giovani Democratici, l'organizzazione giovanile del Pd. La nuova segretaria è Chiara Madurini. «Intendiamo esprimere la volontà dei e delle giovani di Casale di avere parte attiva nell'immaginare e costruire una prospettiva diversa per la nostra città: il primo passo, dopo tanto silenzio e disaffezione per il politico e il sociale, dev'essere l'apertura di nuovi spazi di confronto e discussione. La riflessione partirà dalle problematiche che ogni giorno affrontiamo in quanto giovani e in quanto giovani che vivono a Casale, dove siamo pressoché isolati e isolate senza trasporti, dove non sappiamo divertirci perché non ci sono gli spazi, dove fatichiamo a restare dopo i vent'anni. Sarà finalmente una riflessione collettiva e organizzata, per poter trovare risposte concrete e altrettanto collettive - spiegano i Gd - Proprio con questo obiettivo, annunciamo che all'indomani del congresso siamo al lavoro per realizzare un incontro pubblico sul tema della salute mentale e in particolare dei disagi psicologici giovanili, che la pandemia ha fatto esplodere e a cui il settore pubblico non riesce a provvedere adeguatamente, lasciando così nelle mani del privato - con le ovvie, relative sperequazioni - il benessere di alcuni e alcune, a scapito del "tutti e tutte". Questo è un problema da cui Casale non è esente, e noi non possiamo ignorarlo, perché assume sempre più i toni della vera e propria emergenza. Non vogliamo che arrivi il molto poco consolatorio: "È troppo tardi". Ringraziando doverosamente il segretario del partito Johnny Zaffiro per l'importantissimo sostegno dimostrato, diamo quindi appuntamento al più presto nella nostra sede per momenti di confronto, da cui ci auguriamo possano nascere ulteriori sodalizi con associazioni, partiti, movimenti, cittadine e cittadini che - come noi - hanno a cuore il futuro di Casale».