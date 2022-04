Casale: elezioni in Protezione Civile, servirà il ballottaggio

CASALE - Ieri sera si sono tenute le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Casale Monferrato.

Sono stati individuati sei dei sette consiglieri che lo comporranno per i prossimi tre anni tra gli undici candidati complessivi: Franco Polato, Angelo Brunero, Roberta Castelli, Enrico Valecchi, Paolo Pozzi e Simone Gangi. L'ultimo nome, in virtù del risultato di ex aequo che ha affiancato Albino Rosada e Vincenzo Merlino, sarà individuato dal ballottaggio in programma giovedì prossimo.

Il nuovo direttivo, una volta composto, nominerà al suo interno il coordinatore, che succederà a Enzo Amich.