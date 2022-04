I giovani e le scienze 22: tra i premiati quattro studenti del Sobrero

CASALE - Sono stati premiati lo scorso 11 aprile a Milano i vincitori del progetto 'I giovani e le scienze 2022', giunto ormai alla sua 33° edizione. A ricevere il prestigioso riconoscimento, consegnato dalla Commissione Europea, tra i settanta ragazzi in concorso c'erano anche alcuni studenti dell'Istituto Sobrero di Casale. L'evento si è tenuto presso la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (Fast), dove sono stati in mostra per tre giorni i 28 stand degli studenti, tutti tra i 14 e i 20 anni, che avevano superato la precedente scrematura della giuria.

A vincere sono stati Lisa Paola Guarnero, Luca Figazzolo e Letizia Mutti con 'EnoMed. Il potere degli antiossidanti dell’uva: una prospettiva Green per la terapia antitumorale' e Loris Piccolo - in collaborazione con Alessandra Milea e Guglielmo Marconi di Tortona e Francesco Foroni di Mantova - con 'Glypho Remover. Studio relativo alla rimozione del glifosato con metodo chimico-biologico'. I quattro si sono aggiudicati un posto rispettivamente alla Regeneron Isef, la fiera internazionale della scienza e della ingegneria di Atlanta, che si terrà dal 7 al 13 maggio 2022 e alla Buca-Imsef, l'evento internazionale di musica, scienza e ingegneria a Buca-Izmir (Turchia) dal 31 ottobre al 6 novembre. Ma non solo, per i loro progetti innovativi si sono aggiudicati anche un certificato di merito conferito dalla Society for Science Community Innovation e dalla Usaid.