Novipiù, l’orologio inizia a Chiusi

CASALE MONFERRATO – Novipiù inizia la fase ad orologio a Chiusi. La seconda fase della stagione prevede quattro partite in quindici giorni contro le squadre del Girone Rosso.

Con punti che vengono sommati a quella della prima fase e concorrono a definire la posizione nella griglia playoff.

Qui Chiusi

A presentare il match per Umana è l’ex tecnico di Casale Andrea Fabrizi: ”Non sarà una partita normale per me. Sono stato a Casale tanto tempo, ho molti amici nello staff tecnico e tanti giocatori con i quali ho passato ore in palestra. Casale gioca una pallacanestro molto offensiva. Hanno talento, tiratori, un modo di giocare che li porta a prendere tiri difficili, che però fanno parte del loro bagaglio. Sfida complicata, la nostra difesa dovrà fare molta attenzione".

Lester Medford è carico: “Nuova fase, nuove sfide. Abbiamo chiuso alla grande domenica scorsa la prima parte del campionato e vogliamo continuare a crescere in queste partite prima dei playoff. Abbiamo l'entusiasmo giusto, dobbiamo però rimanere concentrati perché saranno tutte gare molto difficili, con avversari di grande valore”.



Qui Casale

“Chiusi si è resa protagonista di un grandissimo campionato nel girone Rosso - spiega il vice allenatore Stefano Comazzi - . Hanno un organico completo e di talento, con Medford e Wilson che sono i principali punti di riferimento, e hanno italiani di esperienza come Ancellotti e Musso. Sarà una sfida che ci impegnerà molto: noi siamo alla ricerca del pass per i playoff e la prima occasione sarà questa. Dovremo farci trovare pronti”.

Pronto alla fase ad orologio anche Alvise Sarto: “Umana è un’ottima squadra, che ha chiuso meritatamente al quarto posto in classifica la prima fase. Hanno due ottimi stranieri, Wilson e Medford, e puntano sulla grande esperienza di Bernardo Musso. Noi dovremo giocare la nostra pallacanestro cercando di limitare le palle perse”.

Pre partita

UMANA CHIUSI – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: Estra Forum, Chiusi (Siena).

Quando: sabato 16 aprile, 18.

Arbitri: Foti, Ciaglia, Pecorella.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Capienza al 100% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Non saranno della partita i casalesi Leonardo Okeke (infotunato) e Luca Valentini (operato mercoledì ad un piede). Chiusi al completo. Ex della sfida Bernardo Musso e Andrea Fabrizi.