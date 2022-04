Novipiù, l’orologio inizia con un ko

CHIUSI - Novipiù esce sconfitta dall’Estra Forum di Chiusi (74-71).

Alla squadra di coach Valentini, sempre costretta ad inseguire, non basta un Penny Williams da 19 punti. La Jbm tona in campo mercoledì sul parquet del PalaEnergica contro San Severo.

La partita

Casale senza Luca Valentini e Okeke con Andrea Valentini che ripropone in avvio Williams e sceglie Leggio e Martinoni come coppia di lunghi e rinuncia in partenza a Hill Mais. Chiusi parte meglio e si porta sul 15-7. La reazione di Casale fatica ad arrivare. La Jbm segna solo 12 punti nel primo quarto e l’Umana chiude al 10’ sul 21-12.

L’inerzia della partita resta la stessa anche nella seconda frazione. Casale di mette in moto offensivamente, vince il parziale (16-14) ma Chiusi tiene la testa e approda all’intervallo sul + 7 (35-28). E il match non cambia padrone nel punteggio nemmeno nell’ultimo periodo con Chiusi che tiene la testa ma non scappa e Casale che resta in partita ma non riesce a costruire l’aggancio. Al 30’ 52-46.

Molto combattuto l’ultimo periodo. Con tanti sforzi da parte dei rossoblù di venire a capo della partita. Si arriva in un finale spalla a spalla. Chiusi segna con Ancellotti e Musso. Williams ci prova per la Jbm. Sua la tripla del -4 (68-64). La Jbm ci prova fino in fondo, ma vince l’Umana Chiusi 74-71.

Le voci

Il commento di coach Andrea Valentini: “È stata una partita tosta e molto fisica, decisa da un paio di episodi offensivi in favore di Chiusi, che è stata brava a prendere i rimbalzi in attacco nei momenti decisivi. Quando si arriva a questo punto della stagione, bisogna avere la coscienza di giocare quei palloni e devi avere l’esperienza per poterli giocare. Noi, a parte il primo quarto un po’ sottotono, abbiamo fatto tre quarti di buona pallacanestro sia in attacco che in difesa. Siamo stati ingenui in alcune situazioni, ma Chiusi ha vinto meritatamente. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché hanno lottato su ogni pallone e ci hanno creduto fino alla fine”.

I numeri

Finale: 74-71

Parziali: 21-12, 35-28, 52-46.

Quintetti: Chiusi con Criconia, Pollone, Musso, Wilson, Ancelotti. Casale con F. Valentini, Williams, Sarto, Leggio, Martinoni.

Punti: Wilson 19 (Chiusi), Williams 19 (Casale).

Rimbalzi: Wilson 13 (Chiusi), Martinoni 6 (Casale).

Assist: Medford 8 (Chiusi), Formenti 3 (Casale).

Mvp: Wilson (Chiusi).