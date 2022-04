Fantasy Festival, cronaca di un successo tra Frassinello e Olivola

FRASSINELLO – Ha riscosso un grande successo a Frassinello e Olivola la quinta edizione di ‘Fantasy – Festival di Circo Contemporaneo, Arte di Strada e Musica’, un progetto di MagdaClan circo, con il sostegno di Regione Piemonte e Ministero della Cultura, e con la collaborazione dei due Comuni interessati, della Pro Loco di Frassinello e di Cucù Bike.

Tre giornate di arte, cultura e circo nelle colline patrimonio Unesco, durante le quali più di mille persone hanno partecipato agli spettacoli: a questa cifra si aggiungono 400 bambine e bambini delle scuole monferrine, con 7 compagnie ospiti e 20 artiste e artisti internazionali.

«Finalmente dopo due anni di fermo, il Fantasy Festival è tornato – spiega Elena Bosco, una delle organizzatrici - e l’ha fatto con un’edizione radiosa e molto partecipata. Le artiste e gli artisti con i loro spettacoli coinvolgenti, i giochi dell'Officina Clandestina, il servizio impeccabile del Cucu' Bike e un meteo perfetto hanno creato l'alchimia giusta per tre giorni all'insegna dello spettacolo dal vivo, della spensieratezza e del divertimento. Siamo sorpresi e felici di aver visto tanta partecipazione dal pubblico, un pubblico molto bello, variegato e maturo, unito e anche molto rispettoso del luogo.

Circondarsi di arte e cultura, educarsi al bello, rappresenta un sano motore per l'evoluzione che ci spetta tra le mille difficoltà che come collettività stiamo affrontando, e come organizzatrice mi sento di dire che grazie alle artiste e agli artisti del festival, al gusto estetico del direttore tecnico Meron Celentano, a tutto il MagdaClan, a tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione e soprattutto grazie al pubblico, il Fantasy ha dato il suo contribuito a questa spinta evolutiva».

Sabato 23 aprile MagdaClan sarà ancora nel Monferrato, questa volta nell’Astigiano, con 'Sprintosa', ciclotour spettacolare organizzato da Mon Circo. Maggiori dettagli sul sito Internet.